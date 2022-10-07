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Динара Алимбекова выложила стильные фотографии со своим мужем Антоном Смольским

Динара Алимбекова выложила стильные фотографии со своим мужем Антоном Смольским
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка выложила стильные снимки, на которых она изображена вместе со своим мужем, серебряным призёром Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антоном Смольским. Алимбекова вышла замуж за Смольского в минувшие выходные.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Фото: из личного архива динары алимбековой

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Смольский стал 19-м. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

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Видео со свадьбы Динары Алимбековой и Антона Смольского:

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