Динара Алимбекова выложила стильные фотографии со своим мужем Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка выложила стильные снимки, на которых она изображена вместе со своим мужем, серебряным призёром Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антоном Смольским. Алимбекова вышла замуж за Смольского в минувшие выходные.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Фото: из личного архива динары алимбековой
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Смольский стал 19-м. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
Видео со свадьбы Динары Алимбековой и Антона Смольского:
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