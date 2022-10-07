В Ижевске турнир по биатлону прошёл без стрельбы. Организаторы не успели купить патроны
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Республиканские соревнования по биатлону в Ижевске прошли без стрельбы. Причина — организаторы не успели вовремя приобрести патроны. Об этом рассказал глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.
«Этот турнир прошёл у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из-за определённых процедур. Процедура приобретения патронов непростая. Сроки уже поджимали, и, чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части.
В этом ничего страшного нет. Можно было и не проводить ничего, но соревнования всё равно нужны, соревнования должны восприниматься как праздник», — цитирует Черезова «Матч ТВ».
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