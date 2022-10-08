Шведскую биатлонистку отстранили на два года за допинг. В её пробе нашли препарат от астмы

24-летняя шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон была дисквалифицирована на два года за употребление допинга.

Олссон сдала положительную допинг-пробу после спринтерской гонки на прошлогоднем чемпионате Швеции. В анализах спортсменки был обнаружен тербуталин – бронхорасширяющее средство, обычно использующееся при лечении астмы. В том спринте Корделия заняла 14-е место.

«Моя цель в биатлоне – выступать на национальном уровне и получать удовольствие. Я не знаю, как запрещённый препарат попал в мой организм, это ужасно. У меня никогда не было желания употреблять допинг, мне очень жаль, что так вышло», — приводит слова Олссон Ski-Nordique.

Отметим, что в 2018 году Олссон входила в состав сборной Швеции на юниорском чемпионате мира.