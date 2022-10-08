Чемпионка турнира по биатлону без стрельбы: было странно бежать мимо рубежа и не стрелять

Российская биатлонистка Злата Болотова, выигравшая две гонки на турнире без стрельбы, прокомментировала формат соревнований.
«Мы с девочками мельком услышали от другого тренера, что, возможно, соревнования пройдут без стрельбы, на тот момент до конца не было известно, будем ли мы стрелять. А через несколько дней тренер уже лично нам сообщил, что соревнования пройдут без стрельбы. Я была очень расстроена, так как на первенстве России я выступила очень плохо, там в большей степени меня подвела именно стрельба. И я надеялась, что как раз на этих соревнованиях я пойму, от волнения ли я стреляла плохо в Рыбинске.
Но ничего не поделаешь, я смирилась, что придётся бежать гладкую гонку, всё-таки я бывшая лыжница, так что будто вернулась в прошлое. Я считаю, что эти соревнования прошли просто как скоростная тренировка, не больше. Всё-таки биатлон – это умение правильно разложиться на дистанции и подойти к рубежу спокойно, а лыжные гонки – это навык бежать почти с самого начала и не сбавлять скорость. Для меня было немного странно бежать мимо рубежа и не стрелять.
Сейчас мы тренируемся как лыжники, просто периодически берëм винтовки в руки и имитируем стрельбу. Но, по личному опыту, если много тренажить и не стрелять, то стрельба станет только хуже», — сказала Болотова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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