«Посмотрите на мою банду». Тарьей Бё опубликовал снимок с новорождённым сыном и женой

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях милое семейное фото.

Норвежец показал, как он и его жена Гита гуляют с новорождённым сыном Ароном. Он появился на свет 23-го сентября.

«Посмотрите на мою банду», — подписал фото старший Бё, добавив эмодзи «смайлик с глазами-сердечками».

Фото: из личного архива Тарьея Бё

В прошлом сезоне Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.