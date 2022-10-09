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«Чувствую, как приближается зима». Йоханнес Бё потренировался в лыжном тоннеле в Швеции

«Чувствую, как приближается зима». Йоханнес Бё потренировался в лыжном тоннеле в Швеции
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях фото с тренировки в лыжном тоннеле в Турсбю (Швеция).

«Снова на лыжах. Чувствую, как приближается зима», — подписал снимок Бё-младший.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.

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