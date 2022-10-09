«Чувствую, как приближается зима». Йоханнес Бё потренировался в лыжном тоннеле в Швеции

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях фото с тренировки в лыжном тоннеле в Турсбю (Швеция).
«Снова на лыжах. Чувствую, как приближается зима», — подписал снимок Бё-младший.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.
- 9 октября 2022
-
14:39
-
09:47
- 8 октября 2022
-
13:40
-
13:10
-
11:04
-
10:29
-
10:05
-
09:37
- 7 октября 2022
-
18:55
-
15:09
-
14:13
-
08:02
- 6 октября 2022
-
08:01
- 5 октября 2022
-
23:29
-
22:11
-
10:26
-
10:04
-
09:41
- 4 октября 2022
-
21:16
-
13:00
-
00:29
-
00:06
- 3 октября 2022
-
21:57
-
15:18
-
13:29
-
12:21
-
08:45
-
08:40
- 2 октября 2022
-
23:48
-
17:30
-
12:59
-
12:48
-
12:17
-
10:13
-
09:53