«А может, я просто отъелась». Лариса Куклина поделилась фотографией с тренировки

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях новое фото с тренировки. На фото биатлонистка занимается на тренажёре.

Фото: из личного архива Куклиной

«Всё идёт в плюс. А может, я просто отъелась. Гипертрофия в деле», – написала биатлонистка.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

К новому сезону Куклина готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.