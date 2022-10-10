«Я начал тренироваться». Даниил Серохвостов опубликовал новые фото из Сочи

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в социальных сетях новые фото, оповестив болельщиков о том, что начал тренироваться после болезни, из-за которой пропустил этапы Кубка Содружества в Сочи и Раубичах, а также летний чемпионат России. В данный момент спортсмен находится в Сочи.
«Я начал тренироваться. Сегодня лазил по скале, по канату. Конечно, опасно одному и без страховки, но так интересней», — написал Серохвостов в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Даниила Серохвостова
Фото: из личного архива Даниила Серохвостова
К сезону-2022/2023 Серохвостов готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Карим Халили.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира.
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