Союз биатлонистов Норвегии установил рекордный скачок в привлекательности для спонсоров

Союз биатлонистов Норвегии увеличил свои доходы от спонсоров на 30% за последние три года. В данный момент организация находится на восьмом месте в списке крупнейших объектов для спонсорства Норвегии по версии Sponsor Insight.
Примечательно, что по итогам сезона-2021/2022 Союз биатлонистов Норвегии поднялся на шесть позиций в рейтинге Sponsor Insight, такого скачка в росте привлекательности аналитики ещё не фиксировали.
«Биатлонная семья растёт, и мы этому очень рады. В последние годы мы сделали работу со спонсорами центральной частью нашей деятельности. Мы постоянно измеряем и активно используем статистические данные, а также адаптируемся под каждого партнёра, в основном используя собственные ресурсы. У нас есть потрясающие спортсмены, именно благодаря тесной связи со спортом мы создали привлекательный продукт», — приводит слова менеджера по маркетингу и коммуникациям союза Эмили Нордскар Langrenn.
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