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Российским биатлонистам не дадут индивидуальный допуск на международные старты

Российским биатлонистам не дадут индивидуальный допуск на международные старты
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Международный союз биатлонистов (IBU) в настоящий момент не имеет утверждённой процедуры, которая позволила бы российским или белорусским спортсменам получить индивидуальные допуски к международным соревнованиям, проходящим под эгидой организации. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«У IBU на данный момент подобная процедура отсутствует», — приводит слова представителя IBU ТАСС.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Такое решение IBU принял в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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