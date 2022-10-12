Дмитрий Васильев: отряды фигуристов или биатлонистов на СВО — это несерьёзно

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой спортсменов могут привлечь к созданию добровольческих отрядов для участия в военной спецоперации.



«Как отношусь к отрядам из спортсменов-добровольцев? Это выбор каждого человека, и он должен сам принять решение и быть последовательным в нём. Принесут ли пользу такие отряды? Только время может показать. Я не сторонник какой-то истерии. Всё-таки считаю, что сегодня нужно подходить к вопросу мобилизации прагматично.



Для СВО нужны специалисты, а не, условно говоря, мальчишки, которые рвутся в бой, а сами ничего не умеют и даже пороха не нюхали. Я против этого. Считаю, в данном случае надо подходить максимально профессионально и сдержанно, с холодной головой.



Отряды фигуристов или биатлонистов — это несерьёзно. Я отдаю предпочтение профессионализму и тем, кто готов идти на СВО с опытом боевых действий», — цитирует Васильева Sport24.