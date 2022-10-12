Йоханнес Бё показал, в какой цвет перекрасил винтовку перед стартом сезона-2022/2023

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё в социальных сетях показал, в какой цвет перекрасил свою винтовку в преддверии старта сезона-2022/2023. Младший Бё выбрал небесно-голубую расцветку.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.
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