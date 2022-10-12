«То, ради чего работаем на каждой тренировке». Кудисова показала забавное фото с Казакевич

Российская биатлонистка Алина Кудисова опубликовала в социальных сетях забавное фото с серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в эстафете Ириной Казакевич. Девушки держат в руках конфеты и алкогольные напитки.

«То, ради чего работаем на каждой тренировке», — подписала фото Кудисова.

Фото: из личного архива Алисы Кудисовой

Казакевич и Кудисова готовятся к сезону-2022/2023 в группе Михаила Шашилова. Туда также входят Анастасия Шевченко, Наталья Шевченко (Мекрюкова), Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Анастасия Батманова и Тамара Дербушева.

В середине сентября Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Соревнования на Кубке мира – 2022/2023 возьмут старт в Контиолахти (Финляндия) 29 ноября.