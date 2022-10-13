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Лариса Куклина сообщила, что не может вылететь из аэропорта

Лариса Куклина сообщила, что не может вылететь из аэропорта
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Двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2021 года, российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что застряла в аэропорту.

«Всем привет. Наш полет в Нерюнгри всё никак не может начаться, должны были вылететь вчера в 21:20, в итоге до сих пор в аэропорту. Сказали, что там штормовая метель, не успевают чистить взлетную полосу. Но мы бодрячком», — написала Куклина в своём телеграм-канале, прикрепив текст к своей фотографии.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Ларисы Куклиной.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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