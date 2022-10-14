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Обнародован полный состав исполкома СБР

Обнародован полный состав исполкома СБР
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Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала полный список членов исполкома организации. Он был составлен сегодня после победы Виктора Майгурова на выборах президента СБР.

Президент СБР — Виктор Майгуров, председатель исполкома — Иван Мелихов, члены исполкома: Анна Богалий, Евгений Редькин, Максим Чудов, Александр Бондаренко, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Луиза Носкова, Владимир Страхов.

Оппонентом Майгурова был вице-президент организации Алексей Нуждов. Майгуров набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победителя во втором туре определяли с помощью тайного голосования. В нём участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Примечательно, что в первом туре выборов Майгурову не хватило всего одного голоса для победы.

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