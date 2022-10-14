Майгуров о победе на выборах главы СБР: закрытое голосование дало ответы на многие вопросы

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал победу на выборах главы организации. Его соперником был Алексей Нуждов.

«Выборы всегда были у нас спокойными. Разве что форма закрытого голосования дала ответы на многие вопросы. Считаю, что все делегаты выразили своё мнение абсолютно независимо. Спасибо за поддержку и доверие.

Как сотрудничать с теми, кто голосовал против меня? Я даже не знаю, кто голосовал против, и не делю на своих и чужих.

Первая конференция имела определённые плюсы и дала понимание, кто тебя искренне поддерживает, а кто не совсем. К этой конференции мы особо не готовились, просто работали, и всё. Сегодняшняя конференция подтвердила, что результаты плюс-минус схожи.

Я считаю, что все, кого избрали в исполком, и Луиза Носкова, и Ольга Медведцева, — они не только хорошие спортсмены, но и опытные руководители. Сергей Девяткин — практик, и такие люди в исполкоме нам тоже нужны. Владимир Страхов — человек с большим опытом. Андрей Марков руководит проектами, связанными с передовыми цифровыми технологиями, которые так или иначе сегодня внедряются. Он сам отличный спортсмен и имеет опыт проведения Олимпийских игр в Сочи. Александр Бондаренко, президент Федерации биатлона Челябинской области, тоже давно в СБР и выдвигает много интересных проектов. Думаю, как член исполкома он будет предлагать те или иные маркетинговые проекты для СБР.

Насколько доволен результатом выборов? Этому предшествовало много негативных моментов со стороны некоторых членов СБР, но сегодня я сказал, что, если чьи-то права нарушены, давайте это решать в цивилизованном порядке, а не будем выступать в качестве шоуменов на различных телевизионных программах и первых страницах газет. Про биатлон должны говорить только положительное, а не обсуждать скандалы. Всё, что там говорилось, завтра никто не вспомнит, и ничего из того, что там говорилось в мой адрес, точно не соответствует действительности. Я для себя принял решение никак не ввязываться в это, но давайте решать всё при необходимости.

Как эмоционально влияет скандал? У нас хорошая команда, есть поддержка друзей, семьи, сотрудников СБР. И до этого получал много слов поддержки, я не один, всё нормально», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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