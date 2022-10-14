Александр Тихонов — Алексею Нуждову: не позорь погоны. Не лезь, куда тебе не надо лезть

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение Алексея Нуждова на выборах президента Союза биатлонистов России. Нуждов проиграл действующему главе Виктору Майгурову.

«Всё ожидаемо. Правильный выбор из того, что есть. Полковнику Нуждову, который заявляет: «Я через четыре года снова буду избираться», скажу так — не позорь погоны. Не лезь туда, куда тебе не надо лезть.

Мы уже это проходили с Кущенко, когда бешеные прохоровские деньги потратили и развалили. Допинги, скандалы… Были изгнаны из международной федерации — вот чего мы добились. В любом деле должен править профессионал со специальным образованием в данной отрасли. Так должно быть и в биатлоне», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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