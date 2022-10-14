Богалий высказалась о результатах выборов главы СБР

Бывшая российская биатлонистка Анна Богалий подвела итоги выборов президента Союза биатлонистов России (СБР). Победу одержал действующий глава организации Виктор Майгуров, он опередил вице-президента СБР Алексея Нуждова.
«Предыдущие два дня были более эмоциональными, когда, действительно, шли истории, непонятные для меня. А сегодня в России прошёл большой праздник Покров Пресвятой Богородицы, и с таким праздничным настроением приехали сюда.
Исполком — это важный орган СБР, и я уверена, что сейчас мы будем более широким составом принимать решения, будет больше мнений, больше высказываний. И я уверена, что оперативность от этого не пострадает. Выбраны те, кто будет всё пропускать через себя и профессионально давать оценку, давать замечания, принимать решения по каждому вопросу. Очень хорошо зная большинство тех ребят и девчат, которые сейчас в исполкоме, могу сказать, что они, как показала сегодняшняя конференция, молчать точно не будут, а будут говорить так, как есть, не утаивая ничего, и будут принимать решения», — передаёт слова Богалий корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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