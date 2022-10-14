Анатолий Хованцев: Майгуров по количеству голосов прилично победил. Но Нуждов нужен СБР

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты выборов президента Союза биатлонистов России (СБР). Действующий глава организации Виктор Майгуров одержал победу над Алексеем Нуждовым, который после поражения заявил об уходе из организации.

«Майгуров по количеству голосов прилично победил. Не знаю, что будет дальше. Как мне кажется, Нуждов нужен в команде СБР. Но останется ли он сейчас…

Мы отстранены от международных стартов. Все соревнования – внутри России и Беларуси, поэтому финансовых проблем возникнуть не должно. Нуждов нужен в СБР как раз для того, чтобы поддерживать финансирование. Финансовый порядок при его участии будет на должном уровне. Были дебаты по поводу неправильного расхода средств, но за этим что-то стоит», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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