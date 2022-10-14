«Подняли большую бучу». Дмитрий Губерниев высказался об итогах выборов главы СБР

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил то, что Виктор Майгуров одержал победу на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Майгуров выиграл выборы в статусе главы организации, он победил Алексея Нуждова.

«Нам всем вместе удалось сделать так, чтобы это было похоже на выборы, а не на вмешательство посторонних людей. Мы фактически ликвидировали административный ресурс и подняли большую бучу. В итоге голосование было тайным, как и должно быть. Лично мне предыдущие выборы напоминали фарс.

Сейчас Майгуров победил — мы продолжим работать с Виктором. От души его поздравляю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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