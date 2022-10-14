«Подняли большую бучу». Дмитрий Губерниев высказался об итогах выборов главы СБР
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил то, что Виктор Майгуров одержал победу на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Майгуров выиграл выборы в статусе главы организации, он победил Алексея Нуждова.
«Нам всем вместе удалось сделать так, чтобы это было похоже на выборы, а не на вмешательство посторонних людей. Мы фактически ликвидировали административный ресурс и подняли большую бучу. В итоге голосование было тайным, как и должно быть. Лично мне предыдущие выборы напоминали фарс.
Сейчас Майгуров победил — мы продолжим работать с Виктором. От души его поздравляю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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