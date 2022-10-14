Дмитрий Губерниев заявил, что Алексей Нуждов нужен российскому биатлону

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах выборов президента Союза биатлонистов России. Президентское кресло сохранил Виктор Майгуров. Он одержал победу над Алексеем Нуждовым, который также претендовал на этот пост.
«Победа Майгурова была не столь очевидна — всё-таки представители 23 регионов выразили поддержку Нуждову. Хочу сказать, что в том или ином качестве Нуждов очень нужен российскому биатлону. Надеюсь, продолжит находиться на биатлонной орбите. Он уже руководитель подмосковной федерации – не самая последняя федерация, при этом бурно развивается. Мне кажется, и действующий президент Союза биатлонистов России, и Нуждов будут продолжать двигать данный вид спорта вперёд.
Нуждов объявил об уходе из СБР после поражения на выборах? Это его решение. Но я очень надеюсь, что он продолжит быть с российским биатлоном», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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