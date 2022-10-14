Резцова: Майгуров ничего не сделал для сборной России за 2 года работы главой СБР. Ничего!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Майгуров выиграл выборы в статусе главы организации, он победил Алексея Нуждова.
«Майгуров был два года президентом СБР, но как-то у нас не сложилось. Нуждов не был, но он и не спортсмен, а человек при деньгах. Нам всем хотелось бы, чтобы российские спортсмены выглядели всё лучше и лучше. Пока ничего ни от Майгурова, ни от Нуждова не ожидаю.
Майгурова выбрали, потому что он биатлонист, — здорово. Но он ничего не сделал для сборной России за два года работы президентом СБР. Ничего! Поэтому хочется кого-нибудь другого: может быть, третьего кандидата», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Себастиан Самуэльссон купается с товарищами по сборной:
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