Алексей Нуждов не исключил, что через 4 года вновь будет избираться на пост главы СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы СБР через четыре года.

Ранее стало известно, что действующий руководитель Виктор Майгуров одержал победу над Нуждовым во втором туре со счётом 31:23. После этого проигравший заявил об уходе из СБР.



«Будет ли желание взять реванш через четыре года? Сейчас я думаю, что да. Но за четыре года многое может случиться. Доживу – буду бороться. Я провёл четыре года с Владимиром Драчёвым, затем два года с Виктором Майгуровым. Мне понятна вся вертикаль власти, есть практическое понимание того, как устроен наш биатлон, где всё хорошо, а где очень плохо. Главное, есть понимание, как всё улучшить. Но слова словами, а показывать нужно на практике. Я остаюсь президентом федерации Московской области и там буду стараться показывать коллегами, какой регион сильнейший.

Останутся ли спонсоры, которых я привёл в СБР? Безусловно. Я привёл их в биатлон и на благо биатлона.

Ожидания были выше, если говорить со «спортивной» точки зрения, но как прагматик я доволен. Даже если подойти сухо, по цифрам, у меня пять голосов в плюсе. Значит, в прошедшие месяцы работал не зря», — передаёт слова Нуждова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.