Президент ОКР поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
«Поздравляю Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России.
Уверен, что ОКР и СБР продолжат успешную совместную работу по развитию биатлона в России, по поддержке спортсменов сборных команд страны, по подготовке олимпийского резерва и по научно-методическому сопровождению наших спортсменов на базе филиалов Инновационного центра ОКР», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Станислава Позднякова.
На пост президента СБР претендовали действующий глава организации Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.
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