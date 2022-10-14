Президент ОКР поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Поздравляю Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России.



Уверен, что ОКР и СБР продолжат успешную совместную работу по развитию биатлона в России, по поддержке спортсменов сборных команд страны, по подготовке олимпийского резерва и по научно-методическому сопровождению наших спортсменов на базе филиалов Инновационного центра ОКР», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Станислава Позднякова.

На пост президента СБР претендовали действующий глава организации Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. В ходе первого тура выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.