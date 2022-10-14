Дмитрий Ярошенко высказался о переизбрании Виктора Майгурова на пост президента СБР

Двукратный чемпион мира в эстафете Дмитрий Ярошенко прокомментировал переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР.



«Ничего ведь не изменилось за короткий период с момента первого раунда голосования. Я как поддерживал Майгурова, так и продолжал делать это до последнего момента. Поздравляю Виктора Викторовича с победой, тем более оппоненты хотели тайного голосования.



Все разговоры на центральном телевидении и в прессе, что идёт давление на бедные Федерации, у которых спортсмены не выступают на чемпионате России или первенстве среди юниоров… Это тоже странно: Федерации есть, а спортсменов — нет. Я бы задал большие вопросов к этим деятелям, которые, наверное, решили потешить свое самолюбие: понасоздавали чего-то там под названием «Федерация», а по большому счёту хотят только, чтобы их развивали каким-то образом. Так не бывает. Сначала люди показывают работу и результат, а потом получат финансовую поддержку», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.