Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала владелицей салона красоты в Минске. Он называется Sandi-Beauty-Studio и предоставляет услуги маникюра, ухода за волосами и так далее.
Отметим, что до конца июля 2022 года заведение носило название Kabakova Beauty и предоставляло те же услуги.
26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
Ранее Динара вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского.
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