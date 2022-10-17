Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала владелицей салона красоты в Минске. Он называется Sandi-Beauty-Studio и предоставляет услуги маникюра, ухода за волосами и так далее.

Отметим, что до конца июля 2022 года заведение носило название Kabakova Beauty и предоставляло те же услуги.

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Ранее Динара вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского.