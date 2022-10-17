Канада ввела санкции против Губерниева. Телеведущий иронично отреагировал

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что против него были введены санкции со стороны Канады.
Дмитрий Губерниев ответил на эту новость с иронией и сарказмом.
«Канада, а я тебя так любил….Какого хрена, собственно!? Канада, требую извинений и немедленного изъятия моего имени из нелепого списка!!! Пишу письмо канадскому Премьеру и Генсеку ООН», — написал Губерниев в своих социальных сетях.
Напомним, в последнее время 48-летний Дмитрий Губерниев специализируется на комментировании биатлона.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о результатах выборов президента Союза биатлонистов России, президентское кресло которого сохранил Виктор Майгуров. Он одержал победу над Алексеем Нуждовым, который также претендовал на этот пост.
- 17 октября 2022
-
22:33
-
19:53
-
17:59
- 16 октября 2022
-
14:23
-
14:01
- 15 октября 2022
-
13:30
-
04:50
- 14 октября 2022
-
22:45
-
21:20
-
20:55
-
17:56
-
17:18
-
16:55
-
15:45
-
15:41
-
15:11
-
15:01
-
14:57
-
14:47
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:48
-
13:24
-
13:12
- 13 октября 2022
-
20:50
-
08:40
-
07:29
- 12 октября 2022
-
21:59
-
18:33
-
17:58
-
17:54