Канада ввела санкции против Губерниева. Телеведущий иронично отреагировал

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что против него были введены санкции со стороны Канады.

Дмитрий Губерниев ответил на эту новость с иронией и сарказмом.

«Канада, а я тебя так любил….Какого хрена, собственно!? Канада, требую извинений и немедленного изъятия моего имени из нелепого списка!!! Пишу письмо канадскому Премьеру и Генсеку ООН», — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, в последнее время 48-летний Дмитрий Губерниев специализируется на комментировании биатлона.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о результатах выборов президента Союза биатлонистов России, президентское кресло которого сохранил Виктор Майгуров. Он одержал победу над Алексеем Нуждовым, который также претендовал на этот пост.