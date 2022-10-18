Анастасия Гореева приняла участие в нежной фотосессии

Неоднократная чемпионка мира и Европы серди юниоров российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала в социальных сетях бекстейдж с новой фотосессии. Гореева предстала на нём в нежном образе: небесно-голубом свитере и молочных брюках.

К сезону-2022/2023 Гореева готовится в группе Артёма Истомина. В неё также входят Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили.

В середине сентября Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Соревнования на Кубке мира – 2022/2023 возьмут старт в Контиолахти (Финляндия) 29 ноября.