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Динара Алимбекова зажигательно станцевала на открытии своего салона красоты. Видео

Динара Алимбекова зажигательно станцевала на открытии своего салона красоты. Видео
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова, которая стала владелицей салона красоты в Минске, опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Алимбекова зажигательно танцует на открытии салона.

«Никуда без трендов», — подписала она видео.

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Ранее Динара Алимбекова вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антона Смольского.

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