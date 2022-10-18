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Легрейд: делаю ставку на победу в общем зачёте КМ, это ознаменует новый этап в карьере

Легрейд: делаю ставку на победу в общем зачёте КМ, это ознаменует новый этап в карьере
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Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о прогрессе в текущем подготовительном периоде.

«Я стал спокойнее подходить к стрельбе – как лёжа, так и стоя. Это действительно позитивный момент.

Что касается лыжного хода, он тоже весьма хорош: я ещё никогда не был столь быстр на лыжероллерах. Сейчас мне удаётся не отставать от лучших, и интересно посмотреть, что будет на снегу.

Также есть изменения в питании, это касается интервалов в приёмах пищи, что позволяет мне получать больше энергии для тренировок. И я чувствую, что способен на большее.

Для меня приоритет очевиден – общий зачёт Кубка мира. Я действительно собираюсь сделать ставку на «Большой хрустальный глобус», для меня это ознаменует новый этап в карьере», — приводит слова Легрейда Langrenn.

Отметим, что Легрейд два года подряд завершал сезон в статусе вице-лидера Кубка мира.

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