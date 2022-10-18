Легрейд: делаю ставку на победу в общем зачёте КМ, это ознаменует новый этап в карьере

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о прогрессе в текущем подготовительном периоде.
«Я стал спокойнее подходить к стрельбе – как лёжа, так и стоя. Это действительно позитивный момент.
Что касается лыжного хода, он тоже весьма хорош: я ещё никогда не был столь быстр на лыжероллерах. Сейчас мне удаётся не отставать от лучших, и интересно посмотреть, что будет на снегу.
Также есть изменения в питании, это касается интервалов в приёмах пищи, что позволяет мне получать больше энергии для тренировок. И я чувствую, что способен на большее.
Для меня приоритет очевиден – общий зачёт Кубка мира. Я действительно собираюсь сделать ставку на «Большой хрустальный глобус», для меня это ознаменует новый этап в карьере», — приводит слова Легрейда Langrenn.
Отметим, что Легрейд два года подряд завершал сезон в статусе вице-лидера Кубка мира.
- 18 октября 2022
-
22:50
-
22:09
-
10:30
-
00:45
- 17 октября 2022
-
22:33
-
19:53
-
17:59
- 16 октября 2022
-
14:23
-
14:01
- 15 октября 2022
-
13:30
-
04:50
- 14 октября 2022
-
22:45
-
21:20
-
20:55
-
17:56
-
17:18
-
16:55
-
15:45
-
15:41
-
15:11
-
15:01
-
14:57
-
14:47
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:48
-
13:24
-
13:12
- 13 октября 2022
-
20:50
-
08:40
-
07:29