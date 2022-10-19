Ростовцев — о заявлении Баха о продлении санкций: какой-то логики, аргументов я не увидел

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«Позиция Баха ожидаемая. Я прочитал его выдержку из интервью, и это меня запутало. В одном предложении он говорит, что отстранение недопустимо, что спортсмены, тренеры не виноваты в том, что сегодня происходит. Но в то же время призывает не допускать нас на соревнования. Какой-то логики, аргументов в его выступлениях я особо не увидел.

Но для меня это не стало неожиданностью. Я примерно понимал, что допуск наших спортсменов на зимний сезон будет большим сюрпризом. Искренне надеюсь, что в ближайшие три-четыре месяца решение об отстранении наших спортсменов может измениться», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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