«Мы съехались!» Ханна Эберг показала, как выглядит их быт с Мартином Понсилуомой

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг опубликовала в социальных сетях домашние фото со своим возлюбленным и коллегой по сборной, чемпионом мира Мартином Понсилуомой.
«Мы съехались! Небольшой экскурс в то, чем мы занимались в последнее время: собирали яблоки, рисовали, ужинали тако, убирали листву. Так приятно иметь общий дом и создавать общий очаг», — подписала фото Эберг.
Фото: из личного архива Ханны Эберг
Фото: из личного архива Ханны Эберг
Фото: из личного архива Ханны Эберг
Фото: из личного архива Ханны Эберг
Фото: из личного архива Ханны Эберг
О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.
По итогам сезона-2021/2022 Ханна (661 балл) заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, Эльвира (823) – второе. Понсилуома стал 22-м в личном зачёте у мужчин.
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