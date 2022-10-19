«Мы съехались!» Ханна Эберг показала, как выглядит их быт с Мартином Понсилуомой

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг опубликовала в социальных сетях домашние фото со своим возлюбленным и коллегой по сборной, чемпионом мира Мартином Понсилуомой.

«Мы съехались! Небольшой экскурс в то, чем мы занимались в последнее время: собирали яблоки, рисовали, ужинали тако, убирали листву. Так приятно иметь общий дом и создавать общий очаг», — подписала фото Эберг.

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.

По итогам сезона-2021/2022 Ханна (661 балл) заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, Эльвира (823) – второе. Понсилуома стал 22-м в личном зачёте у мужчин.