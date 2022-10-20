Тренер Шашилов рассказал о прогрессе в стрельбе бывшей лыжницы Шевченко

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов во время тестирования в Инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР) рассказал о дальнейших планах своей группы.

«Проводим этапное тестирование, смотрим, что наработали в горах. Определённые цели и задачи на сборе выполнили, сбегали две контрольных. Кстати, бывшая лыжница Наталья Шевченко стрельнула два ноля, заняла второе место на контрольной, уступила только Ирине Казакевич, которая была с двумя штрафными кругами. Так что положительного на сборе было много. Плюснина, правда, приболела, но ничего страшного.

До первых соревнований в Хантах будет ещё сбор в Тюмени. Всё это будет иметь тренировочный эффект. Сезон рассматриваем как хорошую подготовку – не будет никаких отборов, будут соревнования, на которых можно обучаться и расти. У каждого свои проблемы, которые нужно решать.

Будут ли в Тюмени совместные тренировки со сборной Беларуси? Всё увидим по ходу. Если будет возможность, обязательно будем вместе тренироваться и соревноваться», — сказал Шашилов в интервью телеграм-каналу «Только биатлон. Ничего личного».