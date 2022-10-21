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«Всё ещё не на снегу». Динара Алимбекова показала, как тренируется

«Всё ещё не на снегу». Динара Алимбекова показала, как тренируется
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка рассказала, что пока не перешла к тренировкам на снегу, и показала фото, на котором она тренируется на лыжероллерах на асфальте.

«Всё ещё не на снегу», — подписала снимок Алимбекова.

Фото: из личного архива динары алимбековой

26-летняя Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Ранее Динара Алимбекова вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антона Смольского.

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