Ирина Кручинкина рассказала, как получила предложение руки и сердца на биатлонном табло

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина, которая до сезона-2018/2019 выступала за Россию, рассказала, как познакомилась с будущим мужем, Дмитрием Шаклеиным.

Пара сыграла свадьбу в Саранске 1 октября, а до этого было необычное предложение руки и сердца.

«Я биатлонистка, Дима — тоже биатлонист. Мы и познакомились через родной вид спорта. Судьбоносной оказалась встреча на летнем чемпионате России в Чайковском в 2017 году. Нас познакомил общий друг, с которым мы выступали за одну команду. Дима мне сразу понравился. Как говорят, зацепил. Наверное, это и есть любовь с первого взгляда. Но виду, разумеется, я не подала. Вела себя максимально скромно (смеётся). В общем, мы стали присматриваться друг к другу. Часто созванивались, переписывались в соцсетях. Виртуальное общение длилось около двух месяцев. Так постепенно наши отношения развивались. Как он мне сделал предложение?! Это отдельная история…

Однажды в составе сборной Беларуси я отправилась в Тюмень, где у нас были запланированы 21-дневные учебно-тренировочные сборы и предсезонная вкатка. И совершенно неожиданно я там встретила Диму. Он специально приехал ко мне! Заранее не звонил, не писал, а просто взял билет и приехал. Ко мне! Конечно, я была бесконечно рада встрече. Вечером мы пошли гулять по территории биатлонного стадиона. И в ходе прогулки меня ждал новый сюрприз. Да какой! Подходим к электронному табло, где демонстрируются результаты во время гонки. Вдруг оно включается, и там появляется надпись: «Ирина, выходи за меня!» Признаться, я была в шоке. Думала, это шутка, но… Дима достал кольцо. Не передать словами, какие эмоции я тогда испытала! Я сразу сказала «да», — приводит слова Кручинкиной «Столица С».