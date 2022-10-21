Ирина Кручинкина рассказала, как получила предложение руки и сердца на биатлонном табло

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина, которая до сезона-2018/2019 выступала за Россию, рассказала, как познакомилась с будущим мужем, Дмитрием Шаклеиным.
Пара сыграла свадьбу в Саранске 1 октября, а до этого было необычное предложение руки и сердца.
«Я биатлонистка, Дима — тоже биатлонист. Мы и познакомились через родной вид спорта. Судьбоносной оказалась встреча на летнем чемпионате России в Чайковском в 2017 году. Нас познакомил общий друг, с которым мы выступали за одну команду. Дима мне сразу понравился. Как говорят, зацепил. Наверное, это и есть любовь с первого взгляда. Но виду, разумеется, я не подала. Вела себя максимально скромно (смеётся). В общем, мы стали присматриваться друг к другу. Часто созванивались, переписывались в соцсетях. Виртуальное общение длилось около двух месяцев. Так постепенно наши отношения развивались. Как он мне сделал предложение?! Это отдельная история…
Однажды в составе сборной Беларуси я отправилась в Тюмень, где у нас были запланированы 21-дневные учебно-тренировочные сборы и предсезонная вкатка. И совершенно неожиданно я там встретила Диму. Он специально приехал ко мне! Заранее не звонил, не писал, а просто взял билет и приехал. Ко мне! Конечно, я была бесконечно рада встрече. Вечером мы пошли гулять по территории биатлонного стадиона. И в ходе прогулки меня ждал новый сюрприз. Да какой! Подходим к электронному табло, где демонстрируются результаты во время гонки. Вдруг оно включается, и там появляется надпись: «Ирина, выходи за меня!» Признаться, я была в шоке. Думала, это шутка, но… Дима достал кольцо. Не передать словами, какие эмоции я тогда испытала! Я сразу сказала «да», — приводит слова Кручинкиной «Столица С».
- 21 октября 2022
-
18:41
-
12:01
-
10:33
-
07:33
- 20 октября 2022
-
19:23
-
19:04
- 19 октября 2022
-
23:59
-
20:55
-
19:27
-
18:40
-
17:42
-
16:40
-
14:36
-
14:17
- 18 октября 2022
-
22:50
-
22:09
-
10:30
-
00:45
- 17 октября 2022
-
22:33
-
19:53
-
17:59
- 16 октября 2022
-
14:23
-
14:01
- 15 октября 2022
-
13:30
-
04:50
- 14 октября 2022
-
22:45
-
21:20
-
20:55
-
17:56
-
17:18
-
16:55
-
15:45
-
15:41
-
15:11
-
15:01