«Снежок, лыжи и любимый». Динара Алимбекова показала фото с Антоном Смольским из Тюмени

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях совместное фото с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским с тренировочного сбора команды Беларуси в Тюмени.

«Снежок, лыжи, любимый (эмодзи — «сердце»)», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Ранее стало известно, что Алимбекова стала владелицей салона красоты в Минске.