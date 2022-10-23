Антон Смольский высоко оценил качество трассы в Тюмени

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский поделился эмоциями от первых тренировок на снегу. Сборная Беларуси проводит тренировочный сбор в Тюмени, в комплексе «Жемчужина Сибири».

«Я провёл полноценную тренировку на лыжах. Трасса подготовлена очень качественно. Плюс погода в Тюмени шикарная. Ночью был лёгкий мороз. Поэтому трасса стала жёсткой. На такой комфортно кататься. Круг большой, поэтому большое количество людей может тренироваться одновременно.

Когда впервые за полгода становишься на лыжи, то эмоции непередаваемые. В этот момент ты испытываешь эйфорию, радость. Даже хочется тренироваться больше, чем положено. Конечно, это приятные чувства.

Мне нравится рельеф в Тюмени. Довольно сложная трасса – не каждому подходит. Не могу сказать, что она для меня, но рабочая – это точно. Если будешь хорошо готов, то тогда будет всё в порядке», — приводит слова Смольского «Тюменская арена».