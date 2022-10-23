«Конечно, это не Кубок мира». Антон Смольский высказался об альтернативных стартах

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский ответил, будет ли отдавать приоритет одному из соревнований – Кубку России или Кубку Содружества.
Смольский, как и другие белорусские биатлонисты, отстранён от участие в Кубке мира из-за конфликта на Украине.
«Не назову какой-то отдельный турнир. Буду настраиваться на каждую гонку. Конкуренция неплохая, ребята показывают плотные результаты, поэтому соревнования становятся интересными. Конечно, это не Кубок мира, но всё же здесь полно сюрпризов. Подрастает молодёжь и показывает хороший результат.
Перед ближайшим этапом ещё раз загляну в общий зачёт Кубка Содружества. Вспомню, где нахожусь, и буду продолжать борьбу», — приводит слова Смольского «Тюменская арена».
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