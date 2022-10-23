Динара Алимбекова: Тюмень, как и всегда, встретила нас очень дружелюбно

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от первых тренировок на снегу. Сборная Беларуси проводит тренировочный сбор в Тюмени, в комплексе «Жемчужина Сибири».

«Тюмень, как и всегда, встретила нас очень дружелюбно. Здесь комфортная погода. Даже удивительно, как у работников трассы получилось положить хорошую снежную подушку. Но, потренировавшись на первом снегу, я даже немного замёрзла. Солнышко светит, но всё равно холодно.

Мы знали, что будет сложно укладывать снег, потому что погода тёплая. Поэтому сразу настраивались, что проведём какую-то работу на роллерах — мы её и провели. Абсолютно не расстроены. Нужно ко всему приспосабливаться. Не вижу ничего плохого, что мы проводили тренировки без лыж.

Здесь не сказать, чтобы очень серьёзный рельеф. Думаю, что для вкатки хорошие условия. Нужно привыкнуть к лыжам, почувствовать свои ощущения, где-то поработать над техникой. В Тюмени этого достаточно. Хотя, покатавшись на роллерах, мы поняли, что здесь крутой рельеф именно лыжероллерной трассы. Поэтому если кому-то его недостаточно на лыжах — можно смело надевать роллеры», — приводит слова Алимбековой «Тюменская арена».