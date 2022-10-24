Эдуард Латыпов рассказал, как мотивирует себя в отсутствии международных стартов

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о жизни в отсутствии международных стартов.

«Чем сейчас занимаюсь? Готовимся к Кубку России в Ханты‑Мансийске, который стартует в конце ноября, — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ». — Работа идет полным ходом, тренируемся на снегу.



Как мотивирую себя в отсутствии международных соревнований? Мотивируем тем, что у нас есть собственные старты. Продолжается российский сезон, есть Кубок Содружества, где мы соревнуемся с сильнейшими спортсменами Белоруссии. Конкуренты есть, стараемся поддерживать оптимальную форму. Настрой у всех ребят в порядке, никто не расслабляется.

Не те эмоции? Конечно, это естественно. Но в такой ситуации остается только терпеть и работать. Дай бог, придет время, когда мы сможем вернуться на международную арену. Когда это произойдет, сказать сложно, но спортсмены должны быть всегда готовы. Всё‑таки это наш любимый вид спорта, нам нравится этим заниматься. Мы в любом случае получаем удовольствие от гонок», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».