Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Ровно через месяц, 29 ноября, стартует сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

I этап. Контиолахти (Финляндия)

29 ноября – индивидуальная гонка (мужчины)

30 ноября – индивидуальная гонка (женщины)

1 декабря – классические эстафеты (мужчины, женщины)

3 декабря – спринт (мужчины, женщины)

4 декабря – гонки преследования (женщины, мужчины)

II этап. Хохфильцен (Австрия)

8 декабря – спринт (женщины)

9 декабря – спринт (мужчины)

10 декабря – гонка преследования (женщины), эстафета (мужчины)

11 декабря – эстафета (женщины), гонка преследования (мужчины)

III этап. Анси (Франция)

15 декабря – спринт (мужчины)

16 декабря – спринт (женщины)

17 декабря – гонки преследования (мужчины, женщины)

18 декабря – масс-старт (мужчины, женщины)

IV этап. Поклюка (Словения)

5 января – спринт (женщины)

6 января – спринт (мужчины)

7 января – гонки преследования (женщины, мужчины)

8 января – сингл-микст, смешанная эстафета

V этап. Рупольдинг (Германия)

11 января – индивидуальная гонка (мужчины, женщины)

13 января – эстафета (мужчины)

14 января – эстафета (женщины)

15 января – масс-старты (мужчины, женщины)

VI этап. Антхольц (Италия)

19 января – спринт (женщины)

20 января – спринт (мужчины)

21 января – гонки преследования (женщины, мужчины)

22 января – классические эстафеты (женщины, мужчины)

Чемпионат мира (VII этап). Оберхоф (Германия)

8 февраля – смешанная эстафета

10 февраля – спринт (мужчины)

11 февраля – спринт (женщины)

12 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)

14 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

15 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

16 февраля – сингл-микст

18 февраля – эстафета (мужчины, женщины)

19 февраля – масс-старты (женщины, мужчины)

VIII этап. Нове-Место (Чехия)

2 марта – спринт (мужчины)

3 марта – спринт (женщины)

4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст

IX этап. Эстерсунд (Швеция)

9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)

11 марта – эстафета (женщины, мужчины)

12 марта – масс-старты (женщины, мужчины)

X этап. Хольменколлен (Норвегия)

16 марта – спринт (мужчины)

17 марта – спринт (женщины)

18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

19 марта – масс-старты (мужчины, женщины)