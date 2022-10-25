Динара Алимбекова опубликовала новые кадры с романтической фотосессии с Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях новые снимки с городской фотосессии с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антоном Смольским.

«Сколько было веселья в этот день», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов прошла в начале октября.

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Смольский стал 19-м. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.