Динара Алимбекова опубликовала новые кадры с романтической фотосессии с Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях новые снимки с городской фотосессии с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антоном Смольским.
«Сколько было веселья в этот день», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов прошла в начале октября.
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Смольский стал 19-м. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
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