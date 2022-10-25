«Теперь остались только хорошие парни». Йоханнес Бё — о завершении карьеры Мартена Фуркада

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что было главной сложностью в его карьере за последние несколько сезонов.
«Самое главное – Фуркад завершил карьеру. Это сильно изменило ход игры. Мне нужно было самому искать источники мотивации. Не было никакой большой звезды – «плохого парня», теперь остались только хорошие (смеётся). Бороться за Кубок мира со Стурлой (Легрейдом) было непросто. Это было тяжело морально, потому что он был очень хорош в стрельбе и быстр на дистанции.
Кроме того, с того сезона у меня начался плохой период в плане стрельбы. Это была главная борьба, она отняла много энергии. Стрелковый элемент так важен в нашем виде спорта, но теперь я чувствую себя уверенно с винтовкой. В этом году я внёс очень мало коррективов: меньше, чем за последние два года. Я тренировался с ней (винтовкой) в течение длительного периода, и это должно сделать меня более стабильным. Моё самое большое желание – стать более хорошим стрелком», — приводит слова младшего Бё пресс-служба IBU.
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