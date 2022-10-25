Динара Алимбекова: под какой фамилией буду выступать? Потерпим, подождём
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова неоднозначно ответила на вопрос, будет ли выступать на соревнованиях под фамилией мужа – серебряного призёра Олимпиады-2022 Антона Смольского.
«Под какой фамилией буду выступать? Тем интереснее, наверное, болельщикам. Уже читала комментарии в интернете, все уверены, что я сменила фамилию. У меня нет в планах как-то это объявлять или анонсировать. Не думаю, что это такая важная тема, которая должна быть на повестке дня. Скажу так, что сейчас я Алимбекова, на эту минуту. Что будет в ноябре? Если вы спрашиваете, значит, интересно. Потерпим, подождём», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларусь 5».
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