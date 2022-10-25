Йоханнес Бё — о работе в предсезонке: надеюсь, это снова сделает меня хорошим биатлонистом

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился настроем на грядущий сезон.
«Главной целью в этой предсезонке было наладить стрельбу. Это всё, о чём я думал. Я знаю своё тело и сильные стороны на лыжне, и, даже если я не в лучшей форме, я всё равно один из самых быстрых. Сейчас важнее поработать над стрельбой. Я проделал неплохую работу, и уже сейчас она выглядит хорошо. Надеюсь, это снова сделает меня хорошим биатлонистом: не просто самым быстрым лыжником, но и способным справляться со всем.
Готов ли я бороться за Кубок мира в грядущем сезоне? Да! Это главная цель. В нашем виде спорта я всегда рассматривал это как высшую награду – ты лучший за весь год. Это легко сравнить с золотом Олимпиады. Все хотят его завоевать. Любой может выиграть одну гонку, но не каждый может выиграть общий зачёт. Очень мало людей добивались подобного», — приводит слова младшего Бё пресс-служба IBU.
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