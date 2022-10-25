Марте Рёйселанд рассказала, с какими трудностями столкнулась после сезона-2021/2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд рассказала, с какими трудностями столкнулась после олимпийского сезона-2021/2022.
«Я очень устала и к тому же заболела коронавирусом. Было очень тяжело после двух сумасшедших лет ковидных ограничений, изоляции и всего остального. После сезона-мечты не так просто начинать всё сначала. Это объясняет, почему я не в лучшей форме. Я стала снова проводить время с семьёй и друзьями, встречалась со спонсорами. Приятно вернуться к своей привычной жизни, но физические тренировки даются тяжело.
Надеюсь, у меня прибавится сил к старту сезона. На фестивале Blink я была не в лучшей форме, но он стал для меня своего рода тестом, в том числе моего психологического состояния. Мой мозг не был настроен на соревнования. Мне нужен был толчок, чтобы выйти на уровень, к которому я стремлюсь.
На протяжении многих лет я была человеком, который говорил «нет», а теперь я выбираю «да». Я изменилась. Раньше для меня на первом месте всегда стояли тренировки, а сейчас мой настрой немного поменялся. Я поняла, что хочу больше наслаждаться жизнью, и стала чаще говорить да, чем нет. Лучшее время получать удовольствие от жизни − сейчас. Возможно, это в какой-то мере объясняет мою физическую форму!» — приводит слова Рёйселанд пресс-служба IBU.
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