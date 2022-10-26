Йоханнес Бё показал, как выглядит после 50-минутной интенсивной тренировки. Фото

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке можно посмотреть, как выглядит Бё после 50-минутной интенсивной тренировки.

«50 минут интенсивности», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива йоханнеса бё

Йоханнес Бё стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.