Норвежец Сиверт Баккен пропустил пять месяцев тренировок из-за последствий вакцинации

24-летний норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен сообщил, что пропустил пять месяцев тренировок из-за перикардита.

«Моя последняя тренировка была 18 мая. У меня ничего не получалось, тело сильно уставало. Я обратился за медицинской помощью и полностью прекратил тренировки. Становилось всё хуже и хуже, был физический дискомфорт, давление в груди. Пришлось прекратить тренировки.

Почти на 100% уверен, что проблема в вакцине против коронавируса. Я слышал, что люди сталкивались с подобным из-за вакцин. Похоже, это то, чего вы не знаете, соглашаясь на вакцину. У вакцинации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Я не могу сожалеть о том, что сделал», — приводит слова Баккена TV2.

Отметим, что в конце прошлого сезона Баккен завоевал «Малый хрустальный глобус» по программе масс-стартов.