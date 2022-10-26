Норвежец Сиверт Баккен пропустил пять месяцев тренировок из-за последствий вакцинации

24-летний норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен сообщил, что пропустил пять месяцев тренировок из-за перикардита.
«Моя последняя тренировка была 18 мая. У меня ничего не получалось, тело сильно уставало. Я обратился за медицинской помощью и полностью прекратил тренировки. Становилось всё хуже и хуже, был физический дискомфорт, давление в груди. Пришлось прекратить тренировки.
Почти на 100% уверен, что проблема в вакцине против коронавируса. Я слышал, что люди сталкивались с подобным из-за вакцин. Похоже, это то, чего вы не знаете, соглашаясь на вакцину. У вакцинации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Я не могу сожалеть о том, что сделал», — приводит слова Баккена TV2.
Отметим, что в конце прошлого сезона Баккен завоевал «Малый хрустальный глобус» по программе масс-стартов.
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