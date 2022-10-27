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Президент СБР: требование IBU выплатить ежегодный взнос? Впервые слышу

Президент СБР: требование IBU выплатить ежегодный взнос? Впервые слышу
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Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что не владеет информацией о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России (СБР) выплатить ежегодные взносы на сезон-2022/2023 в размере € 150.

«Требование IBU выплатить ежегодный взнос? Впервые от вас это слышу. К нам никаких запросов по этому поводу не приходило», — приводит слова Майгурова Sport24.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

14 октября Виктор Майгуров был переизбран на пост главы Союза биатлонистов России. Во втором туре голосования Майгуров победил Алексея Нуждова.

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