Президент СБР: требование IBU выплатить ежегодный взнос? Впервые слышу

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что не владеет информацией о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит Союз биатлонистов России (СБР) выплатить ежегодные взносы на сезон-2022/2023 в размере € 150.

«Требование IBU выплатить ежегодный взнос? Впервые от вас это слышу. К нам никаких запросов по этому поводу не приходило», — приводит слова Майгурова Sport24.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

14 октября Виктор Майгуров был переизбран на пост главы Союза биатлонистов России. Во втором туре голосования Майгуров победил Алексея Нуждова.