«Старая классика, прям как я». Тарьей Бё сравнил себя с дорогой машиной

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен сравнил себя с автомобилем марки «Порше».
«Старая классика, прям как я», — подписал он фотографию машины.
Фото: из личного архива тарьея бё
В прошлом сезоне Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
Ранее Йоханнес Бё показал, как выглядит после 50-минутной интенсивной тренировки.
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